Publicado 03/11/2021 11:22

Rio - O ex-jogador do Flamengo, Bruno, está de carro novo. Morando em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, onde cumpre pena em regime aberto pelo assassinato de Eliza Samudio, o goleiro comprou uma Kia Sorento 2013, avaliado em cerca de R$ 80 mil. Apesar da compra, o campeão do Brasileiro de 2009 está devendo cerca de R$ 3 milhões em pensão alimentícia para o filho Bruninho Samudio.

"Chega essa época e tenho que comprar os livros didáticos, material para ele, uniforme… É um gasto de quase R$ 2 mil reais", afirmou a avó do garoto, Sônia Moura, em contato com o jornal "Extra".

O filho de Bruno com Eliza vai cursar a sétima série em 2022. Ele tem bolsa integral em uma escola particular na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde mora. Sem uma renda fixa, Sônia conta com os rendimentos do esposo. A mulher se mostrou indignada com a resolução judicial envolvendo a falta de pagamento do goleiro.

"Até hoje não sei como não o encontraram. Ele está jogando num time amador, tem endereço fixo, e todo mês tem que se apresentar em juízo. Como pode?", disparou.