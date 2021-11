Atriz teria enviado vídeo se masturbando e causado crise em relacionamentos de astros do futebol mundial

Rio - A volta do casal Mauro Icardi e Wanda Nara aparentemente durou pouco e ela novamente viajou para Milão e deixou o marido e os filhos. Valentino, Constantino e Benedicto estão com Maxi López, ex-jogador do Vasco, enquanto Francesca e Isabella ficaram com o pai.

Até o momento, a modelo evitou fazer novas declarações sobre sua vida privada. Ela não confirmou nem negou um novo rompimento, mas fez um gesto que chamou a atenção e despertou os rumores: apagou o post que havia escrito no Instagram em que havia decidido perdoar o jogador. Além disso, ele deixou apenas as fotos em que o atleta apareceu com as filhas, nenhuma delas romântica.

Ao mesmo tempo, surgiram novos desdobramentos nessa novela que parece não ter fim. O jornal 'Marca' avança que Yanina Latorre, apresentadora de televisão e mulher de Diego Latorre, antigo atacante da Argentina albiceleste, se envolveu numa discussão com Eugenia Suárez, a atriz apontada como o pivô da separação de Icardi.

Isso porque, ela teria enviado vídeos para quatro craques argentinos que jogam na Europa, onde aparece se masturbando. Wanda Nara, inclusive, teria encontrado vários deles no celular de Icardi.

"Foi enviado para Icardi e para mais quatro que jogam na Europa. Há outro jogador que recebeu e que a mulher descobriu, mas todas já têm ideia do que se passa", apontou Yanina.

Vale lembrar que Icardi apagou a sua conta de Instagram, numa tentativa de preservar, ao máximo, a sua relação com Wanda Nara.

