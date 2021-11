Grupo Globo - Reprodução

Publicado 03/11/2021 12:53

Rio - A RecordTV já começou a se planejar para a transmissão dos estaduais em 2022. De acordo com o portal "Notícias da TV", a emissora fez uma proposta ao narrador Jota Júnior, do Grupo Globo, para que ele seja o responsável pelos jogos do Paulistão.

Jota chegou a ouvir o projeto da emissora paulista. No entanto, o narrador disse que prefere cumprir seu contrato com a Globo, que vai até dezembro do próximo ano.

Sem Jota, a Record continua mapeando o mercado em busca de outros nomes para reforçar sua cobertura. Márcio Canuto, ex-repórter da Globo, está em negociação.