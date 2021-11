No turno, o Botafogo venceu o Vasco por 2 a 0 no Nilton Santos - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

No turno, o Botafogo venceu o Vasco por 2 a 0 no Nilton SantosReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 03/11/2021 13:07

Antes mesmo do duelo decisivo contra o Guarani, quinta-feira às 19h no Brinco de Ouro, o Vasco iniciou nesta quarta-feira a venda de ingressos para o clássico de domingo contra o Botafogo, às 16h em São Januário, pela Série B. A carga total aumentou para 20 mil e os torcedores do Glorioso terão direito a mil no setor visitante.

O valor cheio dos ingressos será de R$ 40 (a inteira para arquibancada e setor visitante) e R$ 100 (social). Entretanto, os torcedores do Vasco terão descontos de acordo com a categoria de sócio-torcedor. O clube também anunciou o aumento nos pontos de trocas.



Os torcedores que já estiverem com o esquema vacinal completo, seguindo as orientações da Secretaria Municipal de Saúde, não precisarão fazer o teste de antígeno para a Covid-19. As vendas ficarão disponíveis até às 12h do dia do jogo e não será feita em pontos físicos.



Venda e retirada de ingressos para a torcida do Botafogo:

A venda para a torcida do Botafogo será através do link: https://www.meubilhete.com/ticket/vasco-x-botafogo-071121/f5eca201-271f-4688-ba5b-033b2c5bbd1d

Retirada a partir de sábado:

Bilheteria Norte do Nilton Santos – 10h às 17h (no domingo, até 16h45)

Sede General Severiano – 10h às 17h (no domingo, até 16h45)



Venda e retirada de ingressos para a torcida do Vasco:



PLANOS E VALORES POR SETOR

Setor Social:

Estatutário Dinamite – Check in

Estatutário Colina Mais – Check in

Estatutário Colina – R$30,00

Estatutário Caldeirão Mais – R$50,00

Estatutário Caldeirão – R$50,00

Estatutário Norte a Sul – R$50,00

Estatutário Camisas Negras – R$50,00

Estatutário – R$50,00

Sócio Dinamite – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$30,00



Setor Arquibancada:



Estatutário Dinamite – Check in

Estatutário Colina Mais – Check in

Estatutário Colina – R$12,00

Estatutário Caldeirão Mais – Check in

Estatutário Caldeirão – R$12,00

Estatutário Norte a Sul – R$20,00

Estatutário Camisas Negras – R$20,00

Estatutário – R$20,00

Sócio Dinamite – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$12,00

Caldeirão Mais – Check in

Caldeirão – R$12,00

Norte a Sul – R$20,00

Camisas Negras – R$36,00



DATA E HORÁRIO DA ABERTURA POR PLANO E RATING:



Estatutários* e Estatutários + ST* – 7 Estrelas – 03/11 às 12h

Estatutários, Estatutários + ST, Dinamite e Colina Mais* – 6 Estrelas – 03/11 às 13h

Colina Mais e Caldeirão Mais* – 5 Estrelas – 03/11 às 14h

Caldeirão Mais e Colina* – 4 Estrelas – 03/11 às 15h

Colina e Caldeirão* e Norte a Sul* – 3 Estrelas – 03/11 às 16h

Caldeirão, Norte a Sul e Camisas Negras* – 2 Estrelas – 03/11 às 17h

Camisas Negras – 1 Estrela – 03/11 às 18h

Público Geral – 03/11 às 19h



* Sócios adimplentes desde o início da pandemia (março 2020) possuem 1 estrela bônus



Dos pontos de retirada e horários:

Sexta-feira, 5/11:



Bilheteria Mega Loja – 10h às 17h

Bilheteria 5 – 10h às 17h

Sede Naútica da Lagoa – 10h às 17h

Gigante da Colina Bangu Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina Shopping Carioca – 14h às 21h

Gigante da Colina Shopping Nova América – 14h às 21h

Gigante da Colina Tijuca Off Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina Via Parque Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina Jardim Guadalupe – 14h às 21h

Gigante da Colina Park Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina Top Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina Boulevard – 14h às 21h

Gigante da Colina Norte Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina São Gonçalo – 14h às 21h

Gigante da Colina Aerotown – 14h às 21h

Gigante da Colina Grande Rio Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina Shopping Caxias – 14h às 21h

Gigante da Colina Calabouço – 12h às 19h

Gigante da Colina Shopping Open Mall Araruama – 12h às 19h

Gigante da Colina Icaraí – 12h às 19h

Gigante da Colina Méier – 12h às 19h

Gigante da Colina Rocinha – 12h às 19h

Gigante da Colina Copacabana – 11h às 18h



Sábado, 6/11:



Bilheteria Mega Loja – 10h às 17h

Bilheteria 5 – 10h às 17h

Bilheteria 11 (Gratuidades por lei) – 10h às 17h

Sede Naútica da Lagoa – 10h às 17h

Gigante da Colina Calabouço – 09h às 17h

Gigante da Colina Bangu Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina Shopping Carioca – 14h às 21h

Gigante da Colina Shopping Nova América – 14h às 21h

Gigante da Colina Tijuca Off Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina Via Parque Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina Jardim Guadalupe – 14h às 21h

Gigante da Colina Park Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina Top Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina Boulevard – 14h às 21h

Gigante da Colina Norte Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina São Gonçalo – 14h às 21h

Gigante da Colina Aerotown – 14h às 21h

Gigante da Colina Grande Rio Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina Shopping Caxias – 14h às 21h

Gigante da Colina Icaraí – 09h às 16h

Gigante da Colina Copacabana – 11h às 18h

Gigante da Colina Shopping Open Mall Araruama – 12h às 19h

Gigante da Colina Méier – 12h às 19h

Gigante da Colina Rocinha – 12h às 19h



Domingo, 7/11 – Dia do jogo:



Bilheteria Mega Loja – 10h às 13h30

Bilheteria 21 – 10h às 13h30

Sede do Calabouço – 09h às 15h

Gigante da Colina Shopping Nova América – 13h às 16h45

Gigante da Colina Boulevard – 13h às 16h45

Gigante da Colina Norte Shopping – 13h às 16h45

Gigante da Colina Copacabana – 10h às 16h45

Gigante da Colina Tijuca Off Shopping – 09h às 16h45

Gigante da Colina Méier – 09h às 16h45

Gigante da Colina Rocinha – 09h às 16h45

Observação sobre o exame:

Deverão ser realizados entre o dia 05/11/2021 às 14h até dia 07/11/2021 às 12h.



Sobre a retirada de ingressos:

Para retirada do ingresso o torcedor deverá apresentar os seguintes documentos:

Voucher gerado no momento da compra, preenchido, impresso e assinado;

Documento oficial com foto;

Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada);

Termo de concordância preenchido e assinado pelo responsável no ato da retirada do ingresso (Em casos de menores de 15 anos);