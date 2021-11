Presidente do STJD acatou pedido da Procuradoria - Reprodução

Publicado 03/11/2021 21:31 | Atualizado 03/11/2021 21:34

Porto Alegre - O presidente do STJD, Otávio Noronha, acatou um pedido de liminar da Procuradoria que obriga o Grêmio a jogar com portões fechados até o julgamento pela confusão após a derrota por 3 a 1 para o Palmeiras, no último domingo (31), na Arena do Grêmio. Na ocasião, torcedores invadiram o gramado, agrediram funcionários e quebraram a cabine do Árbitro de Vídeo.



A denúncia contra o clube gaúcho partiu do procurador-geral do STJD, Ronaldo Piacente, após o episódio de domingo. O Tricolor vai responder por infrações aos artigos 211, por invasão de campo, e 213, por falta de estrutura para segurança no estádio, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). A punição pode ser com perda de até dez mandos de campo e multa de até R$ 100 mil.

O departamento jurídico do Grêmio vai analisar o caso para recorrer da decisão. De acordo com o site 'Ge', o clube deve alegar suspeição do presidente do STJD, Otávio Noronha, por ter um processo criminal contra Nestor Hein, diretor jurídico do Tricolor, em Porto Alegre.

Na penúltima posição do Campeonato Brasileiro, o Grêmio luta para escapar do rebaixamento. A distância para o Bahia, primeiro time fora da zona, é de seis pontos, mas o Imortal tem um jogo a menos.