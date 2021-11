Arnaldo Ribeiro - Reprodução

Publicado 03/11/2021 13:16 | Atualizado 03/11/2021 13:17

Rio - O comentarista Arnaldo Ribeiro, ex-SporTV, criticou a postura da TV Globo em relação à arbitragem no futebol brasileiro. Em entrevista ao podcast "Flow Sport Club", disse que a emissora condicionou a maneira de se assistir futebol ao apostar em comentaristas de arbitragem.

“Na época do Arnaldo (Cezar Coelho) de comentarista tinha o ‘Tira-Teima’ que eu achava uma p… sacanagem. Ele fazia com que o auxiliar, que tinha uma fração de segundos para dizer se está na frente ou não, colocava o bandeirinha no ridículo, começou a criar um negócio do nariz e o braço estar na frente. A Globo começou, desde então, a condicionar o jeito de assistir futebol, é insuportável”, declarou Arnaldo.

“No Brasil, você assiste futebol via arbitragem. A “Central do Apito” diz que naquele lance foi pênalti, se a bola naquele lance entrou… Ninguém mais discute quem mereceu ganhar. Hoje, fica uma discussão só com o viés da arbitragem e o VAR quintuplicou isso”, completou.