Xavi Hernández pode retornar ao Barcelona - AFP

Publicado 03/11/2021 18:12

Rio - O Barcelona corre contra o tempo para acertar a contratação de Xavi Hernández como o novo treinador, após a saída de Ronald Koeman. Em Doha, nesta quarta, os dirigentes do Barça estão negociando com o Al Saad, o retorno do ex-jogador, que não esconde ansiedade por acerto com o clube espanhol.

"Os dois clubes estão em conversação, não posso dizer muito mais, mas eu sou uma pessoa positiva. Eles precisam entrar em acordo. Estou falando com o Barça há dias, está tudo pronto. Os dois clubes sabem minha posição e espero que se resolva logo. Tenho muita vontade de voltar para casa, tomara que aconteça. Regressar ao Barcelona seria espetacular, com certeza emocionante", disse o ex-jogador e técnico espanhol Xavi Hernández.



Além disso, a comitiva do Barcelona esteve presente no estádio para acompanhar uma partida do Al Saad, que pode ter sido a última comandada pelo Xavi. Na ocasião, após marcar o terceiro gol do time, o brasileiro naturalizado catari Rodrigo Tabata, correu para abraçar o técnico na comemoração.