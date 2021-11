Reinier - ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

Publicado 05/11/2021 16:50

Rio - O ex-jogador do Flamengo, Reinier, de 19 anos, revelado nas categorias de base do Rubro-negro, não convenceu a imprensa internacional. Perto de completar dois anos na Europa, o meio-campista, comprado pelo Real Madrid e emprestado ao Borussia Dortmund, foi reconhecido pelo jornal "As", um dos maiores da Espanha, como um "caso perdido".

O meia Reinier foi adquirido pelos merengues em janeiro de 2020, como parte de um planejamento para contratar jovens jogadores. No entanto, o atleta não teve espaço e foi emprestado para o Borussia Dortmund, da Alemanha, em agosto do mesmo ano.

"Lucien Favre [ex-treinador do Dortmund] mostrou pouca confiança nele; foi demitido em dezembro, e seu substituto, Edin Terzic, mostrou mais inclinação por Reinier, mas como opção para os momentos finais dos jogos", destaca o jornal 'As', da Espanha.

Por outro lado, o Borussia Dortmund, não demonstra estar disposto a romper o contrato com o atleta. O pai do jovem Reinier, em entrevista ao portal "Goal", não escondeu a insatisfação com a situação do meio-campista.

"O Borussia perde dia a dia a oportunidade de desenvolver e desfrutar de mais um jovem talentoso, mantendo a sua tradição. O jogador de futebol não é seu patrimônio. Algo muito estranho está acontecendo lá. É uma pena! Para nós dois!", disparou.