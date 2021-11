Lucas Veríssimo em ação pela Seleção, contra o Uruguai - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 08/11/2021 12:58

O técnico Tite ganhou um desfalque no grupo da Seleção que jogará contra a Colômbia e a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Após sofrer grave lesão no joelho direito, na partida em que o Benfica goleou o Braga por 6 a 1 no domingo, Lucas Veríssimo terá de passar por uma cirurgia e perderá toda a temporada.

O Benfica confirmou o procedimento na manhã desta segunda-feira e o técnico Tite chamou Gabriel Magalhães para o lugar do zagueiro, que finalmente vinha ganhando chances na Seleção e agora terá pouco tempo de recuperação para estar na Copa do Mundo de 2022.

"O atleta Lucas Veríssimo, durante o jogo de dia 7 de novembro de 2021, sofreu entorse grave do joelho direito com lesão multiligamentar. Após realização de exames complementares de diagnóstico confirma-se ruptura do ligamento cruzado anterior", diz parte da nota oficial do Benfica.



O Brasil joga contra a Colômbia no dia 11, em São Paulo, e depois contra a Argentina, dia 16, fora de casa.