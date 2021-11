Zlatan Ibrahimovic - O sueco quase teve a chance de disputar a Euro 2020, mas perdeu a chance por lesão e deve encerrar a carreira com seis gols em 13 partidas - AFP

Zlatan Ibrahimovic - O sueco quase teve a chance de disputar a Euro 2020, mas perdeu a chance por lesão e deve encerrar a carreira com seis gols em 13 partidasAFP

Publicado 08/11/2021 14:57

Ídolo do São Paulo, Diego Lugano sempre foi um zagueiro que impressionava pelo porte físico. Mas, pelos elogios que fez a Zlatan Ibrahimovic, parece que o defensor uruguaio não seria páreo para o 'bad boy' sueco. Em entrevista ao podcast 'Flow Sport Club', Lugano falou sobre sua passagem com Ibra no PSG e reverenciou o atacante, hoje no Milan, da Itália.



"Ele é muito arrogante (risos). É um personagem [...] tinha 1,98m e era técnico, rápido, faixa preta de Taekwondo. Ele é bom no futebol, na técnica, na velocidade e na porrada, o cara é completo mesmo. E ele tem resposta para tudo, é sarcástico, irônico", disse Lugano.

"Marcar ele era duríssimo, nós nos respeitávamos, ele era um cara que eu não brincava muito e ele fazia o mesmo comigo. No treino do PSG, ninguém atropelava ninguém. Que jogador, né?", elogiou.