Jair Bolsonaro com casaco do Botafogo - Reprodução

Jair Bolsonaro com casaco do BotafogoReprodução

Publicado 08/11/2021 15:25

Rio - O presidente Jair Bolsonaro apareceu nesta segunda-feira com um casaco do Botafogo e mostrou bom humor ao ser questionado por um torcedor do Flamengo. Ao abordar o atual momento do futebol carioca, o político relembrou a convivência ao lado de Eurico Miranda, ex-presidente do Vasco, na época em que ambos eram deputados federais pelo Rio de Janeiro.

"Você deveria estar feliz. Na época em que o Eurico Miranda chegava no plenário e o Vasco, por exemplo, vencia por 3 a 0 e o Flamengo perdia por 2 a 0, ele dizia: "Ganhamos de 5 a 0", então você tem que ficar feliz com a vitória do Botafogo", disse o presidente, que beijou o escudo do Glorioso.

No último fim de semana, o Botafogo goleou o Vasco por 4 a 0 no Nilton Santos e praticamente decretou a permanência do Cruzmaltino na Série B e também se aproximou do acesso para a Série A do Brasileiro.