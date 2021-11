Cuca, técnico do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético-MG

Cuca, técnico do Atlético-MGPedro Souza / Atlético-MG

Publicado 09/11/2021 21:54

Rio - Em meia à incerteza sobre a permanência de Tite na seleção brasileira após a Copa do Mundo de 2022, não faltam candidatos à sucessão do treinador. No que depender de Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético-MG, já existe um favorito: Cuca. Em entrevista à Radio Bandeirantes, o cartola exaltou o técnico do Galo e confia na sua capacidade de assumir a Canarinho.

“O trabalho do Tite é excelente e os números falam por si só, mas não tenho dúvidas de que o Cuca está pronto [para a seleção]. Nem sei se é desejo dele, mas eu o vejo preparado. Cuca é um cara que lê o jogo, é verdadeiro e tem liderança perante os jogadores”, disse opinou Rodrigo.

Comandado por Cuca, Atlético-MG lidera com folga de dez pontos para o Palmeiras, segundo colocado, e de 11 para o Flamengo, com um jogo a menos, na terceira posição. A distância pode aumentar nesta quarta=feira (10), quando o Galo enfrenta o Corinthians, às 19h, no Mineirão.