Rafael Sóbis - Divulgação

Rafael SóbisDivulgação

Publicado 09/11/2021 23:45 | Atualizado 09/11/2021 23:51

O atacante Rafael Sóbis anunciou que se aposentou dos gramados aos 36 anos. O jogador deu a notícia após a vitória do Cruzeiro por 2 a 0 sobre o Brusque, no Mineirão, nesta terça-feira. O resultado garantiu a permanência da Raposa na Série B.

Rafael Sóbis começou no Internacional, passou pelo futebol espanhol (Real Betis), Mundo Árabe (Al Jazira), Fluminense, futebol mexicano (Tigres), Ceará e Cruzeiro. O agora ex-atacante ostenta no currículo duas Libertadores, duas Copas do Brasil, um Campeonato Brasileiro e uma Liga Mexicana. Além disso, como prêmio individual, ele foi eleito craque do Brasileirão, em 2005.