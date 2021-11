Edenilson também esteve nas duas últimas convocações de Tite - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 12/11/2021 18:20

Rio - Tite já definiu o substituto de Casemiro, suspenso, na lista de convocados para enfrentar a Argentina, na próxima terça-feira (16), em San Juan. O escolhido é Edenilson, do Internacional, que vai se apresentar à seleção brasileira neste domingo para não desfalcar o Colorado na partida contra o Athletico-PR, sábado.



Edenilson é a segunda exceção de Tite à regra de não convocar jogadores que atuam no Brasil na reta final do Brasileirão. O outro é Gabriel Chapecó, goleiro reserva do Grêmio. No entanto, os clubes nacionais já estavam de sobreaviso para, em caso de algum desfalque, cederem jogadores à Seleção.

Embora tenha ganhado a confiança da comissão técnica nas duas últimas convocações, Edenilson deve começar a partida contra a Argentina no banco. Reserva imediato de Casemiro, Fabinho deve exercer a função ao lado de Fred ou Lucas Paquetá, caso jogue mais recuado, como fez no segundo tempo da vitória sobre a Colômbia. Gerson corre por fora.



Confira a nota oficial da CBF:



"Edenílson está convocado para o último jogo da Seleção Brasileira em 2021, contra a Argentina, na próxima terça-feira (16) em San Juan. O meio campista do Internacional foi chamado após a suspensão de Casemiro pelo acúmulo de cartões amarelos.



Conforme anunciado pelo coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista, na ocasião do anúncio da lista de jogadores para a data Fifa de novembro, os clubes brasileiros foram avisados de que atletas que atuam no Brasil poderiam ser convocados caso ocorressem lesões ou suspensões dentro da lista original.



Em contato realizado nesta sexta-feira (12), Juninho comunicou o Internacional sobre a convocação do atleta. Não houve oposição do clube. Edenílson não perderá nenhum jogo por sua equipe uma vez que se apresentará no domingo (14) um dia após a partida do Internacional contra o Athletico Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro.



Classificada para a Copa do Mundo Fifa Catar 2022, a Seleção Brasileira faz mais três treinos em São Paulo, no CT do Palmeiras, na Barra Funda. Na segunda-feira viaja para San Juan, local do último jogo do ano contra a Argentina."