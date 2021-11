Pedrinho e Roger Flores - Reprodução

Pedrinho e Roger FloresReprodução

Publicado 15/11/2021 14:56 | Atualizado 15/11/2021 15:02

Rio - Rivais dentro do campo as décadas de 90 e 2000, Roger Flores e Pedrinho fazem parte da mesma empresa jornalística: o Grupo Globo. No entanto, parece que a relação dos dois não anda muito bem nos últimos dias. Os dois comentaristas teriam trocado indiretas e a suposta "treta" vem repercutindo nas redes sociais.

Apagou mas o print é eterno



Contexto: Roger Flores tava no Troca de Passes criticando comentaristas que segundo ele "só falam de tática" e o Pedrinho tomou as dores e meteu essa nos stories https://t.co/z1BS9Mhi2Q pic.twitter.com/IDmTB1v8uV — New Quantico (@NewQuantico) November 15, 2021

Na noite do último domingo, durante o programa "Troca de Passes", do SporTV, Roger Flores criticou profissionais que "só falam de tática". Nas redes sociais, Pedrinho, que é reconhecido como um comentarista que gosta de abordar o assunto, se pronunciou através do seu perfil no Instagram.

Sem citar diretamente o ex-meia revelado pelo Fluminense, o ídolo do Vasco teria ironizado o sobrenome do colega de profissão. "Muita gente falsa! Se faz de amigo para ouvir o que você tem para dizer e depois usar contra você mesmo. Nem tudo são "flores"", publicou Pedrinho no Instagram. Porém, o ex-jogador do Palmeiras apagou a postagem posteriormente.