Publicado 15/11/2021 15:18

Rio - Daniel Alves, de 38 anos, está de volta ao Barcelona. O lateral-direito celebrou o retorno ao clube espanhol e afirmou que "é o melhor clube do mundo". Por outro lado, o jogador só poderá estrear na equipe em janeiro. No currículo, entre as maiores conquistas, o atleta ganhou seis títulos do Campeonato Espanhol, além da Liga dos Campeões e Mundial de Clube, ambos três vezes.

"Temos que acreditar, estamos no Barcelona. É o melhor clube do mundo. Muitas vezes soa como demagogia dizer que somos os melhores, mas eu estive em outros lugares, sei o que estou dizendo. É o melhor, como o Barcelona não há. Eu costumo dizer que são duas camisas que visto e me sinto como um super-herói: a camisa do Brasil e do Barcelona", disse o lateral-direito Daniel Alves.

O lateral-direito passou por exames, nesta segunda-feira (15), e pode realizar o primeiro treinamento nas próximas horas. A apresentação de Daniel Alves no Barcelona será na próxima quarta-feira. Sem custos, o jogador chegou ao clube espanhol e assinou contrato até junho de 2022.

O técnico Tite revelou que conversou com Daniel Alves e desejou boa sorte ao jogador no retorno ao Barcelona. O lateral-direito sonha em disputar a próxima Copa do Mundo no Catar, em 2022.

"Mandei mensagem para o Dani, desejando a ele muito sucesso, muita luz no caminho. Para todos esses jogadores que foram convocados e passaram conosco temos muito respeito e queremos que eles joguem no mais alto nível, de uma maneira extraordinária, só assim poderão servir a seleção brasileira. Essa competitividade leal é o que a gente tanto se refere, depois é quebrar a cabeça para fazer as escolhas. Desejo isso para o Dani de coração", disse o técnico Tite.