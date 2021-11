Daniel Alves - Divulgação/Barcelona

Publicado 15/11/2021 16:42 | Atualizado 15/11/2021 16:45

Rio - O lateral-direito Daniel Alves, de 38 anos, foi apresentado pelo Barcelona. De acordo com informações do jornal espanhol "Sport", o ex-jogador do São Paulo aceitou uma oferta salarial abaixo da proposta do Fluminense para fechar o seu retorno ao clube catalão.

Segundo a publicação, o brasileiro terá o menor salário do elenco do Barcelona. Ele irá receber cerca de 85 mil euros, aproximadamente R$ 531 mil. Porém, com algumas premiações, o valor poderá aumentar. O contrato do lateral com o clube espanhol vai até o meio de 2022.

"Ainda estou em choque. Como disse publicamente, já estava há muito tempo tentando voltar. Agora, voltar a trabalhar com pessoas que me conhecem dentro e fora de campo é um prazer, um privilégio. Eu costumo dizer que são duas camisas que visto e me sinto como um super-herói: do Brasil e do Barcelona. Voltar a usar essa camisa para mim é um extra de força, de adrenalina. Espero poder", afirmou o jogador na chegada ao Barcelona.

Em setembro, o Fluminense tentou a contratação de Daniel Alves. A proposta inicial do clube carioca era de R$ 600 mil, mas o Tricolor chegou a oferecer até R$ 750 mil pelo lateral. No entanto, o staff do ex-jogador do São Paulo bateu o pé e exigiu R$ 1 milhão, porém, o clube carioca não aceitou a contraproposta.