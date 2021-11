Goleira do Irã, Zohreh Koudaei é acusada pela Federação da Jordânia de ser homem - Reprodução de Vídeo

Goleira do Irã, Zohreh Koudaei é acusada pela Federação da Jordânia de ser homemReprodução de Vídeo

Publicado 16/11/2021 15:29

A Federação de Futebol da Jordânia entrou com um pedido de abertura de inquérito na Confederação Asiática de Futebol (AFC) para verificar qual é o sexo da goleira do Irã Zohreh Koudaei. A acusação é de que a goleira, destaque da vitória iraniana na eliminatória para a Copa da Ásia Feminina de 2022, seria um homem.

No duelo de 25 de setembro, Koudaei, de 32 anos, brilhou na disputa por pênaltis ao defender duas cobranças e garantir a vitória do Irã por 4 a 2, após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar. Desde então, havia a suspeita de que a goleira seria um homem e o presidente da federação da Jordânia, o príncipe Ali Bem al-Hussein, publicou nas redes sociais uma carta enviada à AFC exigindo a verificação do sexo de Koudaei.



O dirigente ainda reforçou que o Irã "tem um longo histórico no que diz respeito a questões de gênero e de dopagem". Como resposta, a técnica da seleção iraniana feminina, Maryam Irandoust, afirmou que as acusações não passam de "pretexto para não aceitar a derrota" e se colocou à disposição para "fornecer toda a documentação que a AFC solicitar".



Já Koudaei, em entrevista à imprensa iraniana, prometeu processar a Federação da Jordânia e garantiu: "Sou uma mulher. Eles estão fazendo bullying comigo".