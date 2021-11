Vinicius Jr e Éder Militão comemoram gol do Real Madrid - AFP

Publicado 16/11/2021 16:21

Rio - Certo de que não renovará com o zagueiro Rüdiger para a próxima temporada, o Chelsea já tem na mira o substituto ideal: Éder Militão, brasileiro que assumiu em 2021 a titularidade no Real Madrid. Sem pressa, o clube inglês tem até junho do ano que vem, quando termina o contrato do alemão, para acertar a transferência. A informação é do jornal inglês 'Daily Express'.



A operação para tirar Militão do Real Madrid, no entanto, não será fácil. Somente uma grande quantia em dinheiro para convencer o time espanhol a vender o jogador, cada vez mais importante no elenco e que dificilmente seria substituído a altura.

Com apenas 23 anos, Éder Militão é titular absoluto do Real Madrid, figura constante nas convocações da seleção brasileira e nome quase certo na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Seu contrato atual termina apenas em junho de 2025 e a multa rescisória é de 200 milhões de euros ( cerca de R$ 1,25 bilhão), muito acima do que qualquer equipe estaria disposta a pagar.