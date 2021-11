Fora da lista inicial de convocados, Vinicius Junior será titular contra a Argentina - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 16/11/2021 19:57

Rio - O Brasil já está escalado para enfrentar a Argentina, às 20h30 desta terça-feira (16), em San Juan, e tem novidades no time titular. Sem Neymar, que nem sequer viajou por conta de dores musculares, Tite escolheu Vinicius Junior, que estava fora da primeira lista de convocados, para suprir a ausência do camisa 10.

Outro teste de Tite é a entrada de Matheus Cunha na vaga de Gabriel Jesus, sem brilho nos últimos jogos. No meio de campo, Fabinho substitui Casemiro, suspenso por receber o terceiro cartão amarelo.

Já classificada para a Copa do Mundo do Catar, em 2022, a Seleção vai a campo com Alisson, Danilo, Marquinhos, Éder Militão e Alex Sandro; Fred, Fabinho e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr.