Fred, volante do Manchester United e da seleção brasileiraLucas Figueiredo/CBF

Publicado 16/11/2021 23:05

Rio - O empate em 0 a 0 com a Argentina teve sabor amargo pela boa atuação da seleção brasileira, mas os jogadores saíram de campo satisfeitos com o desempenho. Um dos destaques da partida, o volante Fred elogiou a segurança na defesa e lamentou as chances perdidas.

"A gente vem muito bem em todos os jogos, já estamos classificados para a Copa e sempre passamos no vestiário a questão da solidez defensiva. É importante estar bem atrás para chegar na frente e fazer os gols. Não fizemos gols hoje, mas criamos oportunidades. Falhamos ali no terço final, mas é importante a gente estar bem na solidez defensiva e sair sem tomar gol em mais uma grande partida para a gente", analisou o jogador.

Nome certo nas últimas convocações de Tite, Fred conquistou seu espaço, virou titular da Seleção e tem vaga praticamente certa na Copa do Mundo de 2022, no Catar. A um ano do início da competição, ele prega foco para aperfeiçoar o que tem sido feito para chegar bem no Mundial.

"Agora é continuar trabalhando para chegar bem na Copa do Mundo, muito feliz que já estamos classificados para o Mundial", disse Fred.