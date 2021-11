Guardiola terá problemas para escalar o Manchester City contra o PSG - AFP

Publicado 19/11/2021 15:35

Rio - O Manchester City terá um desfalque de peso para o duelo com o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira (24). O meia Kevin De Bruyne, principal estrela do time, testou positivo para Covid-19 após retornar de amistosos com a seleção da Bélgica e terá que cumprir isolamento de dez dias, sem poder nem sequer participar dos treinos.

Além da partida da Champions, De Bruyne também perderá duas rodadas do Campeonato Inglês, contra Everton e West Ham. Se ele apresentar sintomas da doença, o tempo longe dos gramados pode ser ainda maior.

A infecção de De Bruyne também fez outros clubes europeus que têm jogadores da seleção belga no elenco abrirem os olhos. O Real Madrid, por exemplo, já realizou testes de covid no goleiro Courtois e no atacante Eden Hazard, mas ainda não divulgou o resultado.