Oscar Tabárez durante a Copa América de 2019, no Brasil - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Oscar Tabárez durante a Copa América de 2019, no BrasilDaniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 19/11/2021 16:04

Rio - Está decretado o fim de uma era no Uruguai. A Associação Uruguaia de Futebol anunciou nesta sexta-feira (19), pelas redes sociais, a demissão do técnico Oscar Tabárez, que estava há 15 anos no comando da Seleção. O mau desempenho nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar, foi determinante para a decisão. O substituto ainda não foi anunciado.

Com 16 pontos, a seleção uruguaia ocupa apenas a sétima colocação do torneio de classificação para o Mundial e corre grande risco de não participar da competição no ano que vem. Resta apenas quatro rodadas e a equipe precisa terminar pelo menos na quarta posição para conseguir uma vaga direita. O quinto colocado disputa a repescagem.

A demissão de Oscar Tabárez deu fim a sua segunda passagem pela seleção, iniciada em 2006. Antes, ele ocupou o cargo entre 1988 e 1990. Ao todo, foram 226 jogos no comando do Uruguai, 109 vitórias, 57 empates e 60 derrotas. Sua maior conquista foi a Copa América de 2011.