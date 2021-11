Neto celebra citação em jornal espanhol e volta a criticar Neymar: 'Não quer jogar futebol' - Foto: Reprodução/Band

Publicado 19/11/2021 16:30

O ex-meia Neto aproveitou o 'Donos da Bola' desta sexta-feira para celebrar sua menção no jornal espanhol 'Marca'. A publicação esportivo utilizou uma fala do apresentador em uma matéria sobre o atacante Neymar, o que também levou Neto a voltar a criticar o camisa 10 da Seleção Brasileira por não ter participado do empate sem gols com a Argentina.

- Para esses modinhas aí, esses ‘zé ruela’, que ficam achando… nós estamos no ‘Marca’, velho. E por sinal eu não quis dar entrevista para aquele jornal francês, o ‘L’Équipe’, não quis dar entrevista para falar do Neymar. Os caras estão assistindo a gente aqui, a gente saiu no ‘Marca’ - comemorou o apresentador.



- E isso é importante para quem? Para mim, não. Mas para Band, para os ‘Donos da Bola’, para o Fernandinho que é um monstro, para o Souza, o Velloso, todos nós! O ‘Donos da Bola’ está no jornal lá dos caras! O programa é visto pelo Brasil inteiro! - completou Neto.



Em seguida, o ex-atleta do Corinthians voltou a criticar Neymar, citando a reportagem do jornal espanhol. Neto também afirmou que sua ausência de jogos é o motivo por qual ele não ganhou a Bola de Ouro.

- E, por sinal, o Messi jogou com o joelho machucado. E o Neymar com uma dor no adutor… Dor no adutor tira alguém [de jogo]? E agora me parece que talvez não jogue o jogo lá do PSG, e depois não joga com o Manchester United, na Liga dos Campeões, é sempre assim! Então é isso que vocês querem do futebol brasileiro? - disse o ex-meia.



- Um cara que tem bilhões e bilhões de reais, que merece isso, vira o grande e melhor jogador do mundo, que perde pro Lewandowski, que não serve para amarrar a chuteira dele! Que perde pro Modric, que a perna esquerda do Neymar é melhor do que ele! Só que o Neymar não quer jogar futebol e aí a gente fica aqui achando que ele quer jogar futebol? Pô, dá licença! - continuou Neto.



- E aí todo mundo vai na terça-feira para jogar em San Juan [ARG], os caras apanham, tomam cotovelada, e o Neymar na casa dele! Por que? Porque arrebentou no sábado em um tal de Santo Cupido aí, e também lá em Alphaville! Então, o Tite, vou te falar, deixa os caras jogarem sem o Neymar e quando seu time estiver entrosado, você bota o Neymar - completou o apresentador.