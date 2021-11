Estádio 974 está pronto para receber partidas - Divulgação

Publicado 20/11/2021 23:49

O Estádio 974 foi oficialmente apresentado e sediará sua primeira partida no próximo dia 30 de novembro, quando Emirados Árabes Unidos e Síria se enfrentarem no dia de abertura da Copa Árabe da FIFA.



O 974 é o sétimo estádio com as obras concluídas pelo Comitê Supremo para Entrega e Legado (CS) e se junta ao Internacional Khalifa, ao Al Janoub, ao Education City, ao Ahmad Bin Ali, ao Al Bayt e ao Al Thumama na lista dos palcos já declarados prontos para receber os jogos da Copa do Mundo FIFA 2022, que terá início no dia 21 de novembro do ano que vem.



Anteriormente conhecido como Ras Abu Aboud, o 974 é feito predominantemente de contêineres navais e está localizado nas imediações do Porto de Doha, em frente ao espetacular horizonte da West Bay. O design inteligente do estádio permitirá que o 974 seja a primeira sede completamente desmontável na história da Copa do Mundo FIFA.



O 974 receberá sete jogos até a fase de oitavas de final da Copa do Mundo. Na Copa Árabe da FIFA, que será disputada entre 30 de novembro e 18 de dezembro, o estádio com capacidade para 40 mil pessoas será palco de seis partidas, incluindo a primeira semifinal e a disputa do terceiro lugar. O estádio está localizado a 800 metros da estação Ras Bu Abboud da Linha Dourada do metrô de Doha.



Além de fazer menção ao exato número de contêineres utilizados em sua construção, o novo nome do estádio também é o código de Discagem Direta Internacional (DDI) do Qatar.



Sua Excelência Hassan Al Thawadi, Secretário Geral do Comitê Supremo, afirma: "Estamos muito orgulhosos por anunciar a conclusão do Estádio 974. Esse é mais um passo importante no nosso caminho para sediar a primeira Copa do Mundo FIFA no Oriente Médio e no Mundo Árabe".



Al Thawadi acrescenta: "Nós consideramos que o design inovador será um divisor de águas para os futuros países anfitriões de mega-eventos. O 974 é mais um exemplo do legado poderoso que a nossa Copa do Mundo deixará".



O engenheiro Yasir Al Jamal, Presidente do Departamento de Operações do Comitê Supremo e Vice Presidente do Departamento de Entregas Técnicas, diz: "O deslumbrante Estádio 974 é um símbolo digno da sustentabilidade e da inovação. A conclusão de suas obras é mais um momento significativo na nossa jornada de receber a Copa do Mundo FIFA".



Al Jamal prossegue: "Nós estamos em uma posição muito boa em relação a todos os projetos de infraestrturua e com grande expectativa para que o o Estádio 974 receba suas primeiras partidas durante a próxima Copa Árabe FIFA".



Por conta de seu design inovador, a concha acústica do Estádio 974 dispensa a necessidade de um sistema de ar condicionado, já que é naturalmente ventilada. Grande parte da estrutura do estádio é feita de aço reciclado, e os métodos de eficiência hídrica utilizados garantem que o uso de água será reduzido em 40%, em comparação com a construção de um estádio convencional. A HBK Contracting atuou como a principal empreiteira da obra e a TiME Qatar foi a gestora do projeto.