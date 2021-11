Diego Costa sofreu pênalti polêmico contra o Juventude - Pedro Souza/Atlético-MG

Publicado 20/11/2021 21:31

Rio - Muito perto de ver o fim da fila de 50 anos sem ganhar um título brasileiro, a torcida do Atlético-MG soltou grito de campeão pela primeira vez neste sábado (20), após vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, no Mineirão. O título pode ser confirmado matematicamente na próxima terça-feira, a depender dos resultados próximos jogos do Flamengo.

Líder isolado com 74 pontos, o Galo conquistou mais três neste sábado em jogo marcado por polêmica de arbitragem. Quando a partida estava 0 a 0, o árbitro foi chamada pelo VAR e assinalou pênalti duvidoso em Diego Costa, no segundo tempo. Hulk converteu. Pouco depois, o próprio Hulk marcou o segundo.

Cautelosos até o momento, os atleticanos deixaram a modéstia de lado e já soltaram o grito de "é campeão" logo após o apito final. O público no Mineirão, inclusive, foi recorde neste Campeonato Brasileiro, com mais de 61 mil presentes.