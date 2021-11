Publicado 21/11/2021 00:00

Torcedores do Flamengo pararam o Rio para uma festa no embarque da delegação para Porto Alegre, na sexta-feira. Um dos momentos mais comentados foi a "invasão" de um torcedor ao ônibus dos jogadores, quando o veículo se aproximava do Aeroporto Internacional. Na imagem, o rubro-negro abriu a porta de emergência e colocou o braço dentro do automóvel.

O nome dele é Filipe de Barros Marques, de 28 anos, e é pescador há 16. "Eu me perdi dos meus amigos e deu uma louca na minha cabeça de subir no ônibus para ver os jogadores. Eu consegui, depois de muito esforço, chegar lá e abri aquela portinha. Na hora, fiquei sem reação e só fiquei gritando o nome dos jogadores. Eles ficaram rindo, e o João Gomes falou comigo", contou, em contato com O DIA.

Perguntado se costuma ir ao Maracanã, ele respondeu: "Fui uma vez. Faz tempo que não vou por questão financeira. Minha profissão não dá muita renda".