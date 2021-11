Ansu Fati, jogador do Barcelona - AFP

Ansu Fati, jogador do BarcelonaAFP

Publicado 22/11/2021 16:54

Rio - Jovem promessa que começa a ganhar protagonismo no Barcelona, Ansu Fati teve sua casa em Sant Cugat del Vallès, na Catalunha, furtada no último sábado (20). Segundo o jornal espanhol La Vanguardia, alguns familiares do jogador estavam no local durante a ação, mas não reagiram. Dinheiro, relógios e joias foram levados.

O atacante está se recuperando de lesão e, no momento do roubo, estava no Camp Nou para assistir à vitória por 1 a 0 Barcelona sobre o Espanyol. Seus familiares chegaram a ligar para a polícia quando ouviram barulhos estranhos no segundo andar da casa, mas os ladrões já haviam saído quando os agentes chegaram.

De acordo com o jornal, há suspeita de que os ladrões fazem parte de uma quadrilha especializada em furtar casas de jogadores de futebol famosos. A ação foi tão planejada que eles chegaram a desligar o alarme e as câmeras de segurança.