Taça Série B - Divulgação

Taça Série BDivulgação

Publicado 23/11/2021 11:00 | Atualizado 23/11/2021 11:01

Rio - A ex-diretora da mulher e de operações do Náutico, Tatiana Roma, denunciou o atual superintendente financeiro do clube, Errisson Rosendo de Melo, por assédio moral e sexual. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o dirigente, que é irmão do presidente do Timbu, Edson Melo, terá que responder por supostos crimes de importunação sexual (pena de um a cinco anos de reclusão) e contra a honra, como injúria (um a seis meses de detenção, ou multa), calúnia (seis meses a dois anos de detenção, e multa) e difamação (três meses a um ano de reclusão, e multa).

"Ele me perguntou se eu gostava de sexo a três". "Ele disse que minhas sardas davam tesão nele". "Ele chegou na frente de um funcionário de segurança privada e disse para não fazer nada que eu mandasse porque eu era uma imprestável", são algumas das declarações de Tatiana Roma.



A ex-funcionária utilizou suas redes sociais para expor os assédios. Eles foram registrados em um Boletim de Ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia da Mulher, no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife, no último dia 12 de novembro.



De acordo com o portal, os assédios foram registrados entre maio de 2020 e julho deste ano, quando a ex-funcionária deixou o clube. Em entrevista ao site, Tatiana revelou ter sofrido "pressões" e “intimidações” de outras pessoas ligadas ao clube. Entre elas, o presidente do Conselho Deliberativo, Alexandre Carneiro.



"Primeiro fiz uma denúncia ao Conselho Deliberativo, a princípio sigilosa do caso. O sigilo nesse caso era para que a denúncia, a princípio, não saísse do conselho. E não fizeram nada. Alexandre (Carneiro, presidente do Conselho) me chamou na sala dele me dando pressão para tirar a denúncia, me pedindo para segurar isso para 2022", disse.