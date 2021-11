Lionel Messi foi a principal contratação do PSG - AFP

Publicado 23/11/2021 11:38

Paris (FRA) - Com a possível troca no comando técnico do PSG, já que Maurico Pochettino passou a ser especulado no Manchester United, os jogadores da equipe parisiense desejam que Zinedine Zidane seja o próximo treinador. De acordo com o "Le Parisien", o elenco acredita que o ex-Real Madrid seja o nome ideal para assumir o projeto rumo ao título da Champions League na temporada 2021/2022.

Zidane enche os olhos do elenco do Paris Saint-Germain justamente pelo seu sucesso na principal competição do velho continente, já que o francês conquistou o torneio em três oportunidades.

O ex-técnico Mauricio Pochettino, por sua vez, vem sendo criticado por conta do baixo rendimento do bilionário elenco do PSG. Além de não ter se adaptado com o trabalho na França, o argentino surgiu como principal nome para substituir Ole Gunnar Solskjær no Manchester United.

Ainda de acordo com o periódico, o cenário mais provável é de uma "dança das cadeiras", já que Zidane, anteriormente especulado pelos Red Devils, não pretende se mudar para a Inglaterra por questões familiares. Assim, Pochettino assumiria o comando da equipe liderada por Cristiano Ronaldo, enquanto Zidane tocaria o projeto treinando Lionel Messi, Neymar e Mbappé.