Mario Balotelli, jogadorReprodução Facebook

Publicado 23/11/2021 15:11

Antigo sonho do Flamengo, o atacante Mario Balotelli, que atualmente defende as cores do Adana Demirspor, da Turquia, foi acusado recentemente de perseguição e tentar incendiar pessoas.

"Achei de imediato que era boa pessoa, no início também era como um intérprete para mim, porque fala inglês. Mas era um pouco estranho, nunca se sabia o que poderia inventar. Uma vez, de isqueiro na mão, perseguiu toda a gente para incendiar o cabelo de todos", afirmou Simon Krabb, ex-companheiro de Balotelli no Brescia, ao jornal Expressen.

O finlandês, que atualmente está sem clube, não escondeu a liderança de Balotelli, reafirmando sua importância dentro do elenco.

"Quando lá cheguei era como um capitão, mas depois que houve o confinamento ele desapareceu", concluiu.

Na atual temporada, Balotelli tem cinco gols e duas assistências em 14 partidas disputadas pelo clube turco.