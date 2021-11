Torcida do Palmeiras - DIVULGAÇÃO / PALMEIRAS

Publicado 23/11/2021 14:58

São Paulo - A Mancha Alviverde, principal torcida organizada do Palmeiras, anunciou que fará uma concentração no centro de treinamentos do Maior Campeão Nacional antes da viagem do elenco a Montevidéu, para a final da Libertadores. O evento, inicialmente, seria no aeroporto, mas, por pedidos das autoridades, foi remanejado para a Academia de Futebol.

Deste modo, na quarta-feira (24), às 12h (de Brasília), membros da Mancha irão se reunir em frente ao centro de excelência do Verdão. Meia hora depois, às 12h30, o ônibus com os atletas sairá, levando todos aqueles que vão à capital uruguaia.

Antes da final, o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG, às 21h30 (de Brasília), nesta terça-feira (23), pelo Brasileirão.

A decisão, contra o Flamengo, está marcada para sábado (27), às 17h (de Brasília), no estádio Centenario, em Montevidéu, no Uruguai.