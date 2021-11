Cristiano Ronaldo - Portugal - Manchester United - Foto: OLI SCARFF/AFP

Publicado 23/11/2021 14:22

Rio - O ex-jogador inglês, Paul Merson, que atuou por Arsenal e seleção da Inglaterra, criticou o retorno de Cristiano Ronaldo ao Manchester United. Na minha do opinião do ex-atleta, a entrada do atacante português "arruinou" o plano definido pelo ex-técnico do clube inglês, Solskjaer.

"Estava claro que [Solskjaer] tinha um plano bem definido para a equipe desde o final da temporada passada, quando terminaram em segundo [na Premier League]", começa Paul Merson. "Dava para ver o que queria: Sancho por um lado, Rashford por outro, Cavani aproveitando as sobras, Greenwood se consolidando na equipe… Juventude, velocidade, drible e muita energia. Aí, no último dia da janela de transferências, chega Cristiano Ronaldo. Isso arruinou tudo. Tudo foi por água abaixo", disse o ex-jogador inglês, Paul Merson.

"Com Ronaldo já não se pode jogar no contra-ataque. Nesta temporada, Bruno só tem tocado a bola. Não me interpretem mal: Ronaldo é um dos melhores jogadores do mundo, mas é o tendão de Aquiles desta equipe", completa Paul Merson, que defendeu a seleção da Inglaterra por sete anos entre 1991 e 98, inclusive jogando a Euro-92 e a Copa do Mundo de 98", concluiu.

Desde o seu retorno, Cristiano Ronaldo marcou gols nos quatro jogos em que atuou pelo Manchester United, na fase de grupos da atual Liga dos Campeões. Entre oito gols da equipe, fez cinco, incluindo os mais decisivos em placares que se tornaram duas vitórias e um empate. Nesta terça, o United enfrenta o Villarreal, às 14h45, fora de casa, pela quinta rodada da Champions League.