Ex-jogador do Flamengo pode reforçar clube da Série D Foto: Fredson Ferreira/Sampaio Corrêa FC

Publicado 23/11/2021 15:39

Rio - O meio-campista Rodrigo Andrade, de 33 anos, revelado nas categorias de base do Flamengo, em 2007, pode reforçar o Santa Cruz, para a próxima temporada na Série D. Além do Rubro-negro, o jogador teve passagem pelo Botafogo, em 2009. A informação é do portal "Torcedores.com".

Anteriormente, o meia estava no Altos-PI, onde disputou a Série D do Campeonato Brasileiro. A possibilidade da chegada do jogador veterano, é uma das apostas do Gigante do Arruda.

Além de Rodrigo Andrade, o goleiro Felipe, ex-Flamengo, está na mira do Santa Cruz, para participar do processo de reconstrução do clube, em 2022. O atacante Walter, ex-jogador do Fluminense, assinou contrato na última segunda, e é um dos novos reforços do Time do Povo.