Jogador é acusado de agressão contra mulher - Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Jogador é acusado de agressão contra mulherPaulo H. Carvalho/Agência Brasília

Publicado 25/11/2021 11:00 | Atualizado 25/11/2021 11:06

Pernambuco - Um crime absurdo vem tomando conta do noticiário do futebol brasileiro. O atacante Francisco Diego da Silva, de 28 anos, que tem passagens por clubes como Internacional, Náutico e Ituano, de São Paulo, foi preso nesta semana, suspeito de agredir e manter a namorada em cárcere privado em Fortaleza. As informações são do jornal "O Povo".

A vítima sofria agressões e era impedida de sair de casa. A namorada do jogador, uma engenheira agrônoma, de 24 anos, precisou recorrer a uma amiga por meio do WhatsApp para pedir socorro. De acordo com a Delegacia da Mulher Alessandra Guedes, a vítima conheceu o suspeito pelas elas redes sociais.

Ela viajou da Bahia para o Ceará em 16 de novembro e ficou hospedada na casa do atleta, de onde era impedida de sair. O ex-jogador do Internacional monitorava o aparelho celular da garota e a agredia sempre que ela se preparava para voltar à Bahia.

Após a amiga acionar a Polícia, a mulher foi encontrada. O jogador foi autuado em flagrante por cárcere privado, lesão corporal e injúria real, no âmbito da violência doméstica e familiar.