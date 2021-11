Técnico Pep Guardiola - Foto: Lindsey Parnaby/AFP

Técnico Pep GuardiolaFoto: Lindsey Parnaby/AFP

Publicado 26/11/2021 15:38

Rio - O técnico Pep Guardiola, do Manchester City, comentou sobre a decisão da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, neste sábado, às 17h, no Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Além disso, o ex-jogador afirmou que reconhece a importância do Mundial de Clubes para os sul-americanos.

"Ah! É um bom horário. Vou assistir. Bem, se a preparação contra o West Ham estiver finalizada, vou assistir. Se a final da Liberadores fosse uma Data Fifa aqui, eu talvez até viajaria para o Brasil para assistir", disse o técnico Guardiola, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

"Mas não é o caso. É claro que sei da importância da Libertadores, senti isso quando joguei o Mundial de Clubes em Abu Dhabi e em Marrakesh. Sei o quanto o Mundial de Clubes significa para os sul-americanos, o que mostra como a Libertadores também é importante", concluiu.

O Manchester City de Pep Guardiola venceu o PSG por 2 a 1, na última quinta-feira, pela Champions League. Neste domingo (28), o clube inglês encara o West Ham, às 11h, pela Premier League.