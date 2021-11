Campeão brasileiro pelo Flamengo, atleta é repatriado por clube da Série D - Reprodução

Publicado 26/11/2021 16:15 | Atualizado 26/11/2021 16:19

Rio - O volante Ibson, de 38 anos, foi anunciado como o sétimo reforço do Amazonas FC, para disputar o Campeonato Amazonense e Série D em 2022. Por outro lado, o atleta será apresentado apenas em janeiro para iniciar a pré-temporada. Neste ano, o jogador atuou pela Onça Pintada e disputou 12 partidas e marcou um gol.

O veterano acumula passagens por grandes clubes como o Flamengo, Corinthians e Santos. Fora do Brasil, o jogador passou pelo Porto, de Portugal. No currículo, o atleta conquistou grandes títulos dentre o Campeonato Brasileiro de 2009, Campeonato Carioca de 2004, 2008 e 2009. Além disso, levantou a taça da Recopa Sul-Americana de 2013 e Campeonato Português de 2005-06 e 2006-07.

O volante estava disputando o Módulo II do Mineiro pelo Ipatinga-MG, e no ano passado pela Tombense, também de Minas Gerais, onde foi escolhido como craque do torneio e fez parte da Seleção do Campeonato.