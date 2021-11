Atleta do West Ham relembra passagem pelo Fluminense: 'Foi o melhor para a minha carreira' - Reprodução

Atleta do West Ham relembra passagem pelo Fluminense: 'Foi o melhor para a minha carreira' Reprodução

Publicado 26/11/2021 16:59

Rio - O meio-campista Manuel Lanzini, do West Ham, concedeu entrevista ao portal "90 min", e exaltou a passagem pelo Fluminense em 2011. O jogador argentino chegou ao Tricolor com 18 anos, emprestado pelo River Plate (ARG), e encantou os torcedores com a qualidade técnica.

"Como experiência foi bárbara, o que vivi, a cidade, as pessoas que me trataram muito bem, o clube também. Estive com grandíssimos jogadores que o Fluminense tinha: Deco, Fred, Rafael Sobis, Thiago Neves, um montão de jogadores que quando era se é jovem aprende muitas coisas. Por esse lado foi ótimo. Tomei essa decisão com a minha família porque acreditei que era o melhor para a minha carreira e o que necessitava naquele momento e foi", destacou o meia Lanzini ao '90 min'.



O jogador disputou 42 partidas com a camisa do Fluminense, 20 como titular e marcou cinco gols. O meio-campista atuou em 2011, ao lado de Fred, Deco, Thiago Neves e Rafael Sóbis, sob o comando do técnico Abel Braga.