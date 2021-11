Taça da Copa do Mundo de Futebol Fifa foi levantada pela última vez em 2018 pela França - Divulgação / Fifa

Taça da Copa do Mundo de Futebol Fifa foi levantada pela última vez em 2018 pela FrançaDivulgação / Fifa

Publicado 26/11/2021 17:19

Além da definição dos confrontos entre as seleções europeias, a Fifa também fez o sorteio da repescagem mundial para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. O quinto colocado da América do Sul enfrentará o representante da Ásia, enquanto o quarto das Américas do Norte e Central jogará contra o campeão da Oceania.

Ao contrário de outras repescagens de Copa, o formato para 2022 foi alterado com apenas uma partida decisiva em campo neutro. Os confrontos acontecerão nos dias 13 e 14 de junho do ano que vem, no Catar.



Pela momento atual nas Eliminatórias, o Peru, quinto na Conmebol, enfrentaria Emirados Árabes ou Austrália, atualmente terceiros colocados em seus grupos e que ainda teriam de jogar entre si para definir o representante asiático.



Já o Panamá, quarto colocado atualmente na Concacaf, teria de esperar o torneio da Oceania, que deve acontecer em março, no Catar.