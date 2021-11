Paula Lima - Reprodução

Paula LimaReprodução

Publicado 26/11/2021 17:19 | Atualizado 26/11/2021 17:20

Rio - A musa do Corinthians Paula Lima não está gostando nada das investidas de Anitta em Arrascaeta, craque do Flamengo. Após a cantora xavecar o uruguaio nas redes sociais, a musa da Vai Vai disparou.

"Ele será meu. Poxa. Eu já tinha feito uma matéria enaltecendo a beleza dele. Agora a Anitta quer ele. Ela é uma mulher maravilhosa, poderosa, pode conquistar tantos caras. Deixa ele para mim", disse a modelo aos risos.



Anitta sai na frente de Paula, já ela e Arrascaeta vão estar no mesmo lugar no sábado. A artista irá cantar na abertura da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo no estádio Centenário, em Montevideo, no Uruguai.



Nesta semana, a cantora trocou follows com o jogador após demonstrar interesse nele por meio de um comentário na rede social. "E esse jogador da foto quem é, gente? É solteiro?", escreveu ela.