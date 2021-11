Gabigol - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 26/11/2021 18:17

Rio - O ex-jogador Túlio Maravilha, ídolo do Botafogo, afirmou em entrevista ao "Samba Que É Gol", do YouTube, que seria titular na atual seleção brasileira. Três vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro, o ex-atleta aproveitou para criticar o desempenho do atacante Gabigol, do Flamengo.

"Hoje com certeza seria titular absoluto, era eu e Neymar, o resto jogava para cima, quem pegasse seria escalado. Gabigol é artilheiro, mas perde cinco para fazer um. Tem que ter mais eficiência e objetividade. Hoje só tem o Neymar e mais ninguém. Você conta nos dedos. Na nossa época fazia cinco mãos cheias de atacante, hoje temos que nos contentar com Neymar", afirmou o ex-jogador Túlio Maravilha.

Em dado momento da entrevista, o ex-jogador foi questionado sobre quem é o melhor: Túlio Maravilha ou Cristiano Ronaldo.

"Túlio Maravilha. Sabe por quê? Cristiano Ronaldo não pegou Série B, C e D, só jogou em alto nível, com os melhores jogadores. Quero ver ser artilheiro da Segundona do Goiano, do Brasileiro da Série C… Se ele focar pode entrar no seleto grupo dos que fizeram mil gols – explicou Túlio, que pensa diferente em relação a Messi", disse o ex-jogador.



"Messi é mais completo, além de artilheiro, assistência, bate falta, pênalti. Se eu jogasse com ele, ele me consagrava. Fazia uns 2.500 gols, por baixo. Das antigas, queria jogar com o Garrincha, ele ia driblar todo mundo e eu fazer o gol", concluiu.