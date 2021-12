Taffarel - Lucas Figueiredo/CBF

TaffarelLucas Figueiredo/CBF

Publicado 30/11/2021 16:12 | Atualizado 30/11/2021 17:01

Campeão do Mundo em 1994 e atualmente preparador de goleiros da Seleção, Taffarel voltará a trabalhar na Europa. O brasileiro foi anunciado no meio da tarde desta terça-feira pelo Liverpool, para assumir a mesma função.

Taffarel manterá o cargo na Seleção e já finalizou o processo para obter o visto de trabalho. Ele se juntará à equipe formada por John Achterberg e Jack Robinson. Com isso trabalhará ainda mais com Alisson, goleiro que reveza com Ederson a vaga de titular na equipe de Tite.



Alisson, inclusive, seria o responsável pela indicação ao Liverpool, segundo o site "Goal'. O preparador de goleiros está na Seleção desde 2014 e também já trabalhou na função pelo Galatasaray, da Turquia, por sete anos.