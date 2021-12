Ivan Moré - Reprodução

Publicado 30/11/2021

Rio - O ex-apresentador do "Globo Esporte", Ivan Moré, passou por momentos de tensão no último fim de semana. O jornalista publicou um vídeo em seu Instagram contando que sofreu um assalto à mão armada enquanto passeava com os filhos em São Paulo.

"Infelizmente, aconteceu algo que nunca havia acontecido aqui comigo em São Paulo. Fui assaltado à mão armada. Levaram tudo. Meu telefone, óculos, relógio, corrente", disse o apresentador.

"Fui pego desprevenido, já que estava colocando os meus filhos na parte de trás do carro. Planejei um dia especial, mas infelizmente não aconteceu da maneira que eu esperava", completou.

Por fim, Moré celebrou o fato de não ter acontecido nada de mais grave com ele e seus filhos.

"Tem que tentar ver essas situações pelo ponto de vista do copo meio cheio. Sou grato por não ter acontecido nada. Foi um dia tenso, infelizmente", finalizou.