Publicado 02/12/2021 14:36

Rio - O meia Gerson, ex-jogador do Flamengo, experimentou nesta semana os aplausos da imprensa francesa. Após marcar o gol único da vitória do Olympique de Marselha sobre Nantes, pelo Campeonato Francês, o brasileiro foi exaltado pelo jornal local "L'Equipe".

A publicação estampou em sua manchete os dizeres "raio de prata", chamou o gol de "magnífico" e disse que o ex-Flamengo enfim foi decisivo. Gerson vinha recebendo muitas críticas, desde que chegou ao clube no meio do ano.

Em seu perfil oficial no Instagram, o brasileiro comemorou o gol com uma publicação de uma imagem com dizeres que fazem parte da música "Moleque de Vila", do cantor Projota. " Já fui vaiado, já fui humilhado, já fui atacado. Fui xingado, ameaçado, nunca amedrontado. Aplaudido, reverenciado, homenageado. Premiado pelos homens, por Deus abençoado", escreveu.