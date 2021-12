Ricardo Scheidt se reinventa após aposentadoria no futebol - Reprodução

Publicado 02/12/2021 14:07

Rio - Muitos jogadores quando penduram as chuteiras costumam continuar trabalhando no futebol como treinador ou auxiliar técnico. Um outro caminho é se tornar agente de atletas mundo afora. Quem optou por esse caminho foi o ex-zagueiro Ricardo Scheidt, que passou por grandes clubes brasileiros e Boca Juniors, da Argentina.



Atualmente com 37 anos, Scheidt é dono de uma grande empresa de agenciamento de atletas, a R13 Fussball, e é responsável por grandes negociações no mercado da bola. Atual agente do renomado lateral-direito Rafinha, hoje no Grêmio, o ex-zagueiro participou das tratativas entre Flamengo e atleta quando ele decidiu deixar o futebol europeu para retornar ao Brasil.