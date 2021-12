Christian Eriksen foi retirado do campo após ser reanimado pelos médicos na Eurocopa - AFP

Publicado 02/12/2021 14:43

Na última quarta-feira, em Odense, na Dinamarca, Christian Eriksen voltou a treinar num campo de futebol cinco meses após sofrer parada cardíaca na rodada de estreia da Eurocopa. O dinamarquês de 29 anos correu e deu alguns chutes na bola.

Eriksen tem trabalhado com um personal trainer desde que foi liberado pelos médicos para se exercitar. O treino no campo aconteceu no Odense Boldklub, clube por onde jogou entre 2005 e 2008.



Após a parada cardíaca, Eriksen teve implantado em seu coração um aparelho - espécie de desfibrilador portátil - para corrigir distúrbios cardíacos. Entretanto, a Itália não permite que atletas com esse tipo de aparelho joguem no país e a direção da Internazionale, clube com quem tem contrato, admitiu no fim de outubro a possibilidade de transferi-lo.



Um dos possíveis destinos é o Odense, já que na Dinamarca é permitido jogar com esse desfibrilador. Outros destinos possíveis ao dinamarquês são Inglaterra e Holanda.



O meia de 29 anos não entra em campo desde que caiu desacordado no minuto 43 do confronto entre a Dinamarca e a Finlândia, em 12 de junho pela Eurocopa. Ele foi reanimado com recurso de um desfibrilador depois de ter sido dado como clinicamente morto por alguns segundos, segundo os médicos que o atenderam na época.