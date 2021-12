Gerson - Reprodução

GersonReprodução

Publicado 03/12/2021 11:30

Rio - Em busca de reforços para a disputa da próxima temporada, em especial o Mundial de Clubes que começa em 2022, o Palmeiras pode anunciar um pacotão de reforços. De acordo com o jornalista Sandro Barboza, da Rádio Bandeirantes, o Alviverde tem três contratações bem próximas para o ano que vem.

O zagueiro Yerry Mina, que está no Everton, da Inglaterra, e já defendeu o clube paulista, o atacante Ricardo Goulart, atualmente livre no mercado, que teve breve passagem pelo Alviverde e também Rafael Navarro, de 21 anos, destaque da Série B, que está de saída do Botafogo.

De acordo com o jornalista, estes nomes estão próximos do clube paulista. No entanto, segundo o portal "Torcedores.com", a lista pode aumentar e ter jogadores conhecidos pelo torcedor do Flamengo. Gerson, campeão da Libertadores de 2019, e que defende o Olympique de Marselha, e o atacante Pedro, reserva de Gabigol.

No entanto, apesar dos rumores, o site faz questão de ressaltar que essas duas negociações são bem complicada. Gerson, de 24 anos, acabou de ser contratado pelo clube francês e Pedro, que também tem 24 anos, apesar de não ser titular, é um medalhão e tem contrato longo com o Flamengo.