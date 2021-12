A organização da prova espera reunir milhares de competidores em diversas provas - Satiro Sodré/SSPress/Effect Sport

Publicado 03/12/2021 12:03

Rio - O Rei e Rainha do Mar escolheu seu tradicional palco para encerrar 2021. Após sucesso em cidades paradisíacas como Búzios e Cabo Frio, Região dos Lagos do Rio de Janeiro, o maior festival de águas abertas e esportes de praia do Brasil retorna a Copacabana no dia 12 de dezembro, com últimas vagas de inscrições abertas por meio do site reierainhadomar.com.br.

Celebrando a retomada de atividades ao ar livre na cidade, o Rei e Rainha do Mar oferece aos participantes diversas opções de modalidades outdoor e a boa energia na arena, marca registrada do evento. A etapa de Copacabana tem apoio da Arena, marca de natação oficial do RRM, e do protetor solar Chameleon Sun.

Provas de natação no mar, corrida na areia, stand up paddle e biathlon (natação e corrida) estão no programa do Rei e Rainha do Mar. Entre as opções de natação, estão a open (500 metros), sprint (1 km), classic (2,5 km), challenge (5 km) e super challenge (10 km), enquanto a corrida oferece o beach run (2,5 e 5 km) e o beach biathlon (1 km de natação no mar e 2,5 km de corrida na areia da praia).

Os praticantes de stand up paddle têm disponíveis duas distâncias no percurso pela deslumbrante orla da praia de Copacabana, 3 e 6 km. As crianças também têm lugar no Rei e Rainha do Mar com provas de corrida e natação dedicadas a elas (a partir de 3 anos para kids run e 9 anos para natação no mar, contando com todo suporte de segurança do evento).

O RRM oferece pacotes para famílias, grupos e assessorias. O combo “Família Real” oferece descontos para pais e mães que desejam participar das provas com os filhos, assim como a grupos e assessorias acima de cinco inscritos. Todos os participantes receberão o kit atleta, com itens exclusivos do evento (camisa + touca de natação e camisa + viseira para corrida e stand up paddle).

Maior festival de águas abertas e esportes de praia do Brasil, o RRM é realizado desde 2009 pela Effect Sport, promovendo a milhares de atletas, entre profissionais e amadores, uma incrível experiência em belos cenários do litoral brasileiro. Com dezenas de etapas e evoluindo ao longo da história, o evento recebeu multicampeões olímpicos e mundiais, como Ana Marcela Cunha, Sharon Van Rouwendaal, Ferry Weertman, Aaron Peirsol e Oussama Mellouli.

Em 2020, o Rei e Rainha do Mar foi o único evento de águas abertas no mundo a realizar uma edição, superando todos os desafios causados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A organização seguiu todos os protocolos estabelecidos pelos órgãos competentes, garantindo a segurança de todos os envolvidos, sendo 2 mil atletas inscritos. O feito rendeu ao CEO da Effect Sport e ex-nadador profissional, Pedro Rego Monteiro, indicação ao prêmio “Homem do Ano” da Associação Internacional de Águas Abertas (WOWSA).