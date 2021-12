Luto - Reprodução

Publicado 03/12/2021 12:42

Rio - Um fato triste marcou a partida entre Al-Majd Al-Iskandari e Al-Zarqa, pela segunda divisão do Egito. O técnico Adham Al-Selehdar, do Al-Majd Al-Iskandari, sofreu um infarto ao ver seu time empatar o jogo aos 48 do segundo tempo e acabou morrendo.

Al-Selehdar chegou a ser socorrido ainda no campo de jogo, mas não resistiu. De acordo com a diretoria do clube, ele chegou ao hospital já sem vida.

No Egito, o treinador ficou marcado por sua passagem pelo Ismaily SC. No clube egípcio, conquistou o Campeonato Egípcio em 1990 e a Copa do Egito, em 1997.