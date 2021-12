Galvão Bueno - Foto: Reprodução/Rede Globo

O narrador da Globo Galvão Bueno participou em um evento da revista 'GQ Brasil', onde foi eleito o 'Ícone do Ano', principal prêmio da noite, nesta sexta-feira. Durante seu discurso, o jornalista afirmou que mudaria um de seus bordões mais famosos, o 'bem, amigos', para passar a saudar também as 'amigas' da Globo.



"Foram tantos anos de 'bem amigos da rede Globo', e acabei de resolver aqui que a partir do próximo jogo da Seleção será 'bem amigos e bem amigas da Globo'. Nas Olimpíadas, tentamos trazer o Japão pra cá e ele me ensinou muita coisa. O skate não é só um esporte, mas um jeito de viver", disse Galvão, no inicio do discurso.

O narrador ainda citou a própria mãe para reforçar a decisão de cumprimentar as mulheres e falou de sua trajetória como narrador, se dizendo lisonjeado de receber o mesmo prêmio que outras figuras importantes da nossa sociedade.

"Somos todos seremos humanos e filhos de Deus. Foi muito importante pra mim esse momento. Eu só tô aqui por causa da minha mãe, é uma coisa de DNA. Ela parou muito cedo porque tinha que cuidar de mim", disse Galvão.